Журналист: Инстинктът на БСП се задейства

Крум Зарков е новият лидер на БСП, след като получи подкрепата на 416 делегати на конгреса. Основният му опонент Борислав Гуцанов събра 302 гласа.

В първото си обръщение към делегатите новият лидер заяви: "Има загуби по-достойни от всяка победа. Има победи, които носят огромна отговорност. Аз съзнавам тази отговорност. Тя не е победа на един председател над друг. Тя е победа над апатията и над чувството за примирение. Тя нямаше да бъде възможна, ако в БСП няма живец, няма сила, няма принадлежност, няма семейство."

Темата в „Тази събота и неделя" по бТВ коментираха журналистът и член на НС на БСП Александър Симов, преподавателят по политически комуникации в Софийския университет проф. Росен Стоянов и преподавателят и политолог доц. Даниел Смилов.

Александър Симов коментира конгреса: "Инстинктът на БСП се задейства и изборът на лидера се случи след един класически председателски дебат. Бяха представени визии, бяха представени идеи и в крайна сметка делегатите решиха да подкрепят Крум Зарков. Това не е просто инстинкт за самосъхранение, а инстинкт за идейно обновление на БСП."

Проф. Росен Стоянов добави: "Всички са толкова любезни и възпитани към Крум Зарков, защото лидерът на БСП вече е млад човек с нова енергия, нова вълна. Иска ми се да вярвам, че изпълнителното бюро, което подаде оставка, също ще предскаже тази нова тенденция. Предстои да видим".

Доц. Даниел Смилов обърна внимание на контекста на идващите избори и отношенията с президента. Той отговори на въпроса дали можем да си представим управление с Румен Радев, БСП в лицето на Зарков и ПП-ДБ, които приветстват новия лидер на партията. „Неговата задача ще е много трудна. Крум Зарков трябва да балансира между тези, които трябва да запази като електорат в рамките на два месеца и да се опитва да разширява към групи от млади хора. Аз мисля, че е твърде рано да правим прогнози, но позицията му по референдума показва принципност - той каза: 'Аз не мога да застана зад една противоконституционна инициатива.' Това е положителен сигнал."

