Журналист: Как може да се твърди, че г-жа Теменужка е добър финансов министър?! Студенти ще се справят по-добре

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Не мога да си представя как човек с голям политически опит, какъвто е Бойко Борисов, да продължава упорито да твърди, че г-жа Теменужка е добър финансов министър. Еми извинявайте, ама този бюджет ще го направят по-добре група студенти 3 и 4 курс, които учат в УНСС. Този бюджет в момента е абсолютен дефект.

Това коментира пред Нова нюз журналистът Бойко Станкушев.

Погледнете какво става в системата за сигурност - как може министъра Даниел Митов при всички сигнали, които имаше предварително, да не знае как да се вземат мерки на протеста и 300 полицаи, които стоят на бул. Васил Левски и на Дондуков любезно да се усмихват и да чакат да се запалят достатъчно на брой казани с боклук, да се нападне централата на Ново начало, да се разбие офис на ГЕРБ и чак тогава да се намесят. Ако това бяха не ултраси с качулки, а студенти, щяха първо да ги вържат, а после да ги питат какво правят там, коментира той.

Така че тук съвсем справедливо е формулираното искане за оставка на вътрешния министър, но това трябва да е гарнирано с незабавна оставка и на финансовия министър. И Бойко Борисов трябва да направи тези жертви. И това е най-малкото. Защото това, което става в енергетиката също е зловещо. Те изтгочват българската енергетика. Те се опитват там и леко надупени към американски корпорации да им кажат, че ще им дадат този бизнес и да кажат на Тръмп, а той да им каже да ни оставят намира, коментира той.

