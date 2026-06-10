Журналист: Купувачите на "чешките книжки" даже не са присъствали на попълването на листовките

Има ли връзка между българския случай с фалшивите книжки от мелето на “Челопешко шосе” и чешки корупционен скандал?

По думите на журналиста Веселин Вачков - да.

В интервю за предаването “Още от деня” по БНТ той заяви следното: “Става въпрос за това, че те наистина са имали валидни чешки шофьорски книжки. Вчера колеги от една от онлайн медиите разкриха, че става дума за книжки, получили в град Черношице, недалеч от Прага. Става въпрос за един сравнително известен случай, който бе разкрит в началото на тази година, когато полицията разби една група от поне 16 човека. Поне толкова са и обвинените за производството на “турбо” шофьорски книжки, тоест по най-бързата процедура и без изпълнение на всички необходими условия. Една голяма част от разкритите злоупотреби са били свързани именно с чужденци. Когато това нещо се случи през януари, се говореше за над 200 получени по този начин книжки за чужденци, но е доста възможно да са били много повече”.

“Официално изявление на властите няма. Техните изявления са, че имат информация от България и разследват случаите, но колегите от именно тази онлайн медия, която споменах, която е една от най-сериозните в Чехия, цитират свои източници от полицейските структури, че в българския случай става дума именно за книжки получени в рамките на тази корупционна схема”, коментира Вачков, пише novini.bg.

“Все още не се е стигнало до дело, все още нещата не са абсолютно потвърдени. Но са функционирали по два начина. Единият е, че наистина този чужденец, който е искал да получи книжка по най-бързия възможен начин, е присъствал на изпитите, най-вече на теоретичния изпит, но заедно с преводач. Всъщност по-скоро преводачът е попълнил литовките. Има съмнения, че в някои случаи хора, които са искали да си купят книжка, даже не са присъствали на попълването на листовки. В ядрото на точно този случай е една от автошколите в провинцията, близо до това градче. Явно нещата да тръгвали оттам, а след това са били корумпирани членовете на изпитните комисии”, посочи още журналистът, като отбеляза, че наказателна отговорност по случая вече се търси.

“Доколкото знам, 12 от 16-те, подведени под отговорност в момента, са били членове на изпитните комисии. Колко голяма е била схемата - това все още не е ясно”, завърши той.

Редактор "Екип на Петел",

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