Журналист: Много хора в частния сектор ще бъдат съкратени, тези на държавна хранилка ще са добре за кратко

Кадър Евроком

Бюджетът е най-вече удар по работниците, коментира журналистът Ивелин Николов.

Ето какво пише той:

Много хора няма да получат увеличение на заплатите, а много други ще бъдат съкратени. Говоря за хората в частния бизнес. Тези на държавната хранилка ще са добре, но само за кратко. Очаква се и повишение на инфлацията.

Когато чуя БСП да защитава бюджета, знам, че е време за оставка и избори.", пише той.

