Журналист: Морално осъдимо е, ако Пеевски и Атанасова наистина са пътували заедно

Кадър бТВ, архив

Морално осъдимо е, ако лидерът на ДПС Делян Пеевски и конституционната съдийка Десислава Атанасова са пътували в един частен самолет. Тя отрича, но е публична тайна, че са си много близки. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV журналистът Йово Николов.

В четвъртък министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев оповести, че Пеевски е пътувал стотици пъти с частен самолет. В едно от тези пътувания бил с Атанасова. В петък тя отрече.

„Със сигурност истината ще стане ясна. Данните си противоречат и оттам идва един от конфликтите. Когато Емил Дечев беше служебен вътрешен министър имаше въпрос към него дали Делян Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова и той каза, че няма такива данни“, припомни Николов.

Според него очевидно някъде в МВР някой крие информация, защото МВР разполага, както стана ясно, с достъп до много международни масиви. „Отделно, при излизане от границата на България „Гранична полиция“, която е под шапката на МВР, не може да не разполага с информация кой кога е излизал от държавата“. „От друга страна, когато даден самолет излита, има списъци, и това е международна практика. Тоест тази информация също може да бъде проверена“, смята той. „Мисля си, че това са някакви напъни от страна на Калин Стоянов, който беше вътрешен министър и сега е депутат от ДПС“, посочи той.

„Не знам защо Атанасова показа, че има печат от Турция и каза, че не била излизала от Турция. Не знам точно по какъв начин и на какво разчита. При всички положения една по-задълбочена проверка ще покаже каква е истината“, смята той.

По думите му, ако се докаже, че Делян Пеевски и конституционната съдийка са пътували в един частен самолет, това е морално осъдимо. „Тя отрича, но е публична тайна, че са си много близки“.

„Аз си спомням, когато Румен Радев беше президент, как тогава нападнаха неговите съветници, че са се срещали с Пламен Бобоков, който е бизнесмен. Ставаше въпрос за разговори за назначаването на посланик в държава, където Бобоков имаше бизнес. И тогава ДПС крякаха много високо и окуряваха президента за тези срещи. Тоест при всички положения теренът в България е доста разкалян“, посочи той, пише actualno.com.

Редактор "Екип на Петел",

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