Журналист: Може би Главчев ще стане премиер

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Емилия Милчева изрази мнение кой ще е следващият служебен премиер. Журналистът смята, че везните отново накланят към Димитър Главчев, който изпълняваше тези функции в последното служебно правителство. Милчева представи и солидни аргументи защо мисли по този начин, и защо нейният фаворит не е Андрей Гюров.

По казуса с господин Гюров е хубаво да говорят юристите, защото каквото и решение да има съда на Европейския съюз, то когато дойде тук, ще продължи едно дело, което в момента Върховния административен съд спря. Де юре, говорейки с колеги и юристи, господин Гюров е отстранен от поста, но не е отстранен от работа. Той е в неплатен отпуск от юни 2024 година, но е казус, коментира Милчена.

Струва ми се, че господин Румен Радев е доста прагматичен човек и може би ще избере все пак ситуация с нещо, което да няма казус и да е по-сигурен вариант. Може би, отиваме към господин Главчев, това е моята прогноза, без да хвърлям боб, категорична бе в „Здравей, България“ Емилия Милчева.

