Журналист: На хората им е дошло до гуша от цялата простотия на политиците

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Политиците така и не разбраха едно от посланията на площада, а то е, че на хората им е дошло до гуша от цялата им простотия. Участниците в грозни гледки и скандали трябва да бъдат порицани масово. Аз лично съм буквално погнусен, защото не смятам, че сградата на Народното събрание може да се говори по този грозен начин. Може да има остри спорове, но не и махленско поведение. Скоро ставам на 70 г. и бях се заклел, че ще престана да гласувам, защото не мога да гласувам вече за хора, които така се карат и помежду си и в общуването с нас. Просто трябва да се сложи точка на тази истерия.

Това коментира пред Нова тв журналистът Петър Пунчев.

Ако правителството подаде оставка и дойдат нови избори, ще се сложи точка. Причината политиците така истерично да си крещят е, че те избягват да влязат в нормален дебат. Пеевски не излиза на трибуната, за да може да бъде репликиран по нормалния начин. Не си спомням и в телевизионно студио да е сядал, камо ли на дебат срещу Асен Василев. Същото е и с Бойко Борисов и с Румен Радев. Те интервюта не дават, правят само изказвания за кратко, коментира писателят Александър Шпатов.

Рано или късно ние пак ще влезем в кампания за предсрочни избори и тогава те ще се държат по същия начин. Предишната кампания отврати много хора и те не отидоха да гласуват. Защото вместо политичите да поемат атгажименти и да говорят за цифри, обясняваха колко лоши са другите. Надявам се да видим промяна в тази посока, коментира предприемачът Нели Насева.

Нищо няма да се промени. Никакви нови избори няма да променят ситуацията. В България по принцип са изпуснати всякакви човешки норми. Отидете в първия мол и ще видите какво ще последва от първите ви три срещи там. Просто хората си говорят вече само по този начин, защото онези хора вече говорят само по този начин, коментира Пунчев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!