Журналист: Не само цените на храните галопират, вижте какво се случва при лекарствата

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Цените не са еманация на злия търговец, а резултат от пазарна структура. Ние имаме проблеми в структурата на конкуренцията у нас. Виждаме у нас все по-голямо намаляване на пазарната верига. Достъпът до производителя е ограничен. Все повече сергии стоят празни и ние трябва да ходим в големите вериги като клиенти. Затова цената скача, защото прекупвачите са много докато стигне стоката до кошницата.

Това коментира пред Нова тв икномистът Богомил Николов.

Не само при храните, но и във фармацията цените са се вдигнали главоломно. Всеки един сектор трябва да бъде проследен и да се види къде какво се случва, коментира журналистът Катя Сунгарска.

То не само, че е скъпо, но и част от лекарствата са дефицит, допълни тя.

Като човек със собствен бизнес в книгоиздаването мога да кажа, че постоянно търся механизми да запазя цената каквато е била. Най-малко регулации има при малките фирми - там цените са най-вариативни. Струва ми се, че това е някакво презастраховане заради страха от еврото, който се насажда, коментира писателката Радостина Николова.

Най-безпристрастния регулатор е самия пазар, а не някакви договорки за тавани на надценките, коментира Николов.

Разберете, икономика без производство не става. Трябва да се види какво е направено или не е направено,за да се стимулира производството на храни, на плодове и зеленчуци. Трябва цялостна политика в тази насока, коментира той.

