Журналист: Номерата на Тръмп вървят, протестите не могат да го съборят

Редко Петров

Стопкадър Нова Тв

Думите на Доналд Тръмп, че Русия трябва да задържи Донбас, бяха посрещнати на нож от Украйна и много хора по света. Рязката промянта в мнението на американския президент обаче, който винаги е бил за прекратяването на войната, не бе изненадващо за наш спортен журналист.

Това е типично за Тръмп, да си сменя мнението. Това се видя още в първия му мандат. Но е факт, че американците си го избраха, и нека да си го търпят. Дотук рейтингът му е висок, коментира Георги Банов.

Ситуацията с избора на Тръмп ми напомня на Брекзит. Ще се махнем от ЕС, но няма кой да ни работи. Ние ли трябва да работим. Не, ние не можем да работим, няма как да берем ядове, допълни той.

Банов призна още, че не вярва протестите срещу Тръмп в САЩ да имат ефект.

Щом му вървят номерата на Тръмп, значи е правилното. Колкото до прессекретаря му, с каквито се събереш, такъв ставаш. Той не може да бъде различен. Явно номерата им вървят и всичко цъфти, и тарифите вървяха. Лошото е, че му остават бая години от мандата на Тръмп като президент. До момента обаче в Америка няма президент, който да е съборен от протести, каза още в „Пресечна точка“ Георги Банов.

