Журналист: Няма такова нещо като леки наркотици, които да не пристрастяват

Кадър Bulgaria On Air

Няма такова нещо като леки наркотици, които да не пристрастяват. Това каза в ефира на "Големите последици" журналистът Георги Донков - автор на документалния филм "Пропуснат живот", заснет през 2026 година.

"Не е вярно, че канабисът не води до пристрастяване. Освен че води до пристрастяване, марихуаната е първата стъпка към по-тежките вещества". Журналистът разкри и коя според него е най-важната реплика от филма: "Първата доза убива, не последната!"

Той сподели, че и днес се занимава с темата и направи паралел на днешната ситуация с тази преди 20 години.

"Сега просто се промени нивото на употреба. И тогава, и днес употребяваха всякакви хора - да, част от тях са от маргинализираните групи от обществото, но друга част са от много нормални семейства", допълни гостът.

"Заради пренапрежението у младите хора те търсят всякакъв вариант да го отпуснат и прибягват до най-различни други инструменти като енергийните напитки, като вейповете, в които често не е ясно каква субстанция е вложена. Промени се профилът, но и наркотиците вече са много по-достъпни", обобщи журналистът в ефира на Bulgaria On Air.

Редактор "Екип на Петел",

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