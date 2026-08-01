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Журналист: Няма записан човек да влиза и излиза от къщата на Владимир Янков

01.08.2026 / 11:15 0

Кадър Загато

Журналистът Тодор Стефанов разкрива пред Катя Илиева в „Извън сценария“  по Евроком детайли за жестокото убийство на бизнесмена Владимир Янков. 

"Този човек е имал страшно много пари", казва Стефанов.

"Според мои източници отвън има над 8 камери, вътре над 30. Според моя информация няма записан човек да влиза и излиза от къщата", казва журналистът.

"Той е оставен отпред от приятели", посочва той и допълва, че съседка потвърждава това твърдение.

Стефанов е говори с известна жена от попфолка, която живее срещу имота на Владо Загато. Нейният съпруг първи е подал сигнала до 112 за пожара.

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