Журналист: Няма записан човек да влиза и излиза от къщата на Владимир Янков
01.08.2026 / 11:15 0
Кадър Загато
Журналистът Тодор Стефанов разкрива пред Катя Илиева в „Извън сценария“ по Евроком детайли за жестокото убийство на бизнесмена Владимир Янков.
"Този човек е имал страшно много пари", казва Стефанов.
"Според мои източници отвън има над 8 камери, вътре над 30. Според моя информация няма записан човек да влиза и излиза от къщата", казва журналистът.
"Той е оставен отпред от приятели", посочва той и допълва, че съседка потвърждава това твърдение.
Стефанов е говори с известна жена от попфолка, която живее срещу имота на Владо Загато. Нейният съпруг първи е подал сигнала до 112 за пожара.
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