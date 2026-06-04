Журналист: Очаквам ескалация на войната между Русия и Украйна

Стопкадър Нова Тв

Ескалация на военните действия във войната Русия-Украйна, очаква журналистът Валерий Тодоров. В предаването „Пресечна точка” Тодоров обясни и защо.

„Това е периодът на летните офанзиви, които предприемат руснаците заради климатичните особености. Това позволява придвижване на по-тежка техника, разгъване на ресурси, прикритие и т.н. Много са факторите”, каза Тодоров.

„Освен това ескалацията идва и от увеличаващата се далекобойност на системите. Те се използват както от руската страна, така вече и от украинската страна. Рисковете да бъде засегната критична инфраструктура са много големи, а това вече може да предизвика и по-тежък конфликт”, коментира журналистът.

Третата причина, по думите му, са вътрешните фактори. „Твърдото лоби в Русия смята, че този режим на военни действия, който предлага Владимир Путин, е щадящ и настоява за използването на по-тежки оръжия с по-безкомпромисен характер”, коментира Тодоров. И допълни, че ескалацията вече е в ход.

Тодоров допълни, че Украйна получава външна помощ - насочването на системите се извършва от чуждестранни специалисти, главно британски.

„Непознаването на психологията на Русия – страна, която е претърпяла доста военни операции на своя територия – крие риск да не бъде правилно оценен прагът, до който може да стигне натискът. Този риск е много висок. Нека не забравяме, че това е ядрена сила. А в момента в подкрепа на Украйна действат повече от 50 държави. Русия разглежда това като колективно действие от страна на Запада”, коментира журналистът.

Той очаква втвърдяване на руската позиция, както политически, така и военно. Според него Европа се намират в неблагоприятно положение и никой не я признава като сила, която може да преговаря. Тодоров припомни, че преговорите се водят между САЩ и Русия. „В този сложен пъзел от интереси и връзки - на всичко това от американска страна се гледа като на някаква сделка”, каза Тодоров.

Има и още един проблем. „Конфликтът съдържа много лидерски егоцентризъм. Владимир Путин не може да отстъпи, защото ще възникне въпросът защо беше тази война. И тъй като част от идеята беше да се защити рускоезичното население, ако примирието мине по сегашната фронтова линия, ще остане част от Донбас, която дори е вписана в конституцията на страната. За Зеленски също стои този въпрос, тъй като той вече втора година е извън президентските си пълномощия на базата на извънредното положение, въведено заради военните действия. Ако има мир, тогава ситуацията се променя и се поставя под въпрос неговата легитимност, ако трябва да се подписват договорености. В САЩ предстоят междинните избори. Също така войната в Иран тотално измести вниманието от Украйна и този проблем ще продължава да се усеща”, припомни Тодоров.

Редактор "Екип на Петел",

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