Журналист: Очаквам заповед на Тръмп за превземане на Ормузкия проток

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Иран е голяма държава с много образован народ, но за съжаление след ислямската революция тази държава носи само разруха. Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ журналистът Мохамед Халаф, който коментира ситуацията в Близкия изток.

"Аятолах Али Хаменей остави разрушена държава и икономика в колапс. Аз от първия ден казвам, че споразумение с Иран не може да има и всичко е илюзия. Вчера президентът Доналд Тръмп каза, че е безсмислено да се преговаря. Иран се опитва да печели време и да печели пари от кризата. Иран в момента не се управлява от аятоласите, а от Революционната гвардия. В последните седмици изчезнаха доста видни аятоласи, които си позволяваха критика към настоящата ситуация. В момента в Иран има сблъсък кой ще управлява и ще спечели пари от това. Тръмп ще продължи да атакува докато Иран атакува танкерите. Според мен Иран няма да спре да удря танкерите в Ормузкия проток и никога няма да допусне алтернативен проток за преминаване. За мен идва момента, в който Доналд Тръмп ще издаде заповед за превземане на Ормузкия проток. Очаквам ескалация на конфликта", категоричен бе Халаф, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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