Журналист: Очакваме темата за ограничените секции в чужбина да отиде в КС

Очакваме темата за ограничените секции в чужбина да влезе в Конституционния съд.

Това заяви пред БНР журналистът Тюркян Али от Лондон, която е и изборен доброволец.

"В българската общност във Великобритания разочарованието е изключително дълбоко", пишат българи в писмо до президента и омбудсмана. Очакваме отговор, посочи Тюркян Али.

"Вярваме в институциите. Не случайно сме се обърнали към омбудсмана и президента, които смятаме, че могат да предприемат необходимите действия, за да може ако не на тези избори, то поне за следващите да има някаква ответна реакция. Ние като български граждани зад граница ще продължим да търсим и да отстояваме нашите права. /.../ Надявам се, че ще получим положителен отговор поне от една от двете институции, към които сме се обърнали".

Преди ветото изборните доброволци изпратиха отворено писмо и до всички парламентарни групи и депутати с желанието те да подкрепят ветото, посочи още журналистът и обясни:

"В българската общност във Великобритания разочарованието след повторното приемане на закона е изключително дълбоко. То не произтича от емоция, а от усещането за нарушено равновесие. Вярвам, че депутатите са наясно с това, което се случва в момента".

В интервю за предаването "Хоризонт за вас" Тюркян Али бе категорична, че действията им са напълно надпартийни:

"Искаме да изразим нашата гражданска позиция. Това не е спор за удобство, а това е въпрос за равенство пред закона. Не искаме привилегии, не искаме нещо друго, а искаме равнопоставеност. Правото на глас не зависи от пощенския код".

Според нея са налице сериозни аргументирани конституционни съмнения. По думите ѝ темата трябва да влезе в Конституционния съд. "Дори да има отговор на по-късен етап, това няма да са последните избори, които ще се случват в България. Едно подобно ограничаване на нашите права е неприемливо и недопустимо", обясни тя.

Нашата позиция е израз на доверие в институциите, а не на конфронтация, отбеляза още Тюркян Али и добави:

"Това го считаме като едно моментно законодателно решение".

Тя предупреди, че изборният ден във Великобритания ще бъде много труден. Според нея решението ще затрудни изключително много българските граждани да гласуват, но няма да ги демотивира.

Ще бъде затруднена обаче работата на изборните секции. Ще има километрични опашки, предупреди журналистът.

"20 секции са прекалено малко и сериозно ограничаване на българските граждани, които искат да гласуват в този ден. Чувстваме дълг към нашата родина, независимо къде се намираме и искаме да си упражним правото".

"Надеждата ни е да има честни избори. Като изборни доброволци ще направим всичко възможно това да се случи, макар с наложеното ограничение", изрази надежда журналистът.

