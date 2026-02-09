Журналист: Огнестрелните рани на двама от убитите са в слепоочието, а на третия под брадичката

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Мистерията около намерените три трупа около Околчица става все още по-заплетена и по-заплетена. Това, което успяхме да разберем от полицията официално, е, че след случая край хижа Петрохан, тоест преди убийството на тримата или часове след него, кемперът на Ивайло Калушев е тръгнал в посока Врачанския Балкан. Знаете, че се появяваше информация, че той е тръгнал към морето, което на практика не се потвърди след изявлението на полицията.

Това заяви Стоян Нешев.

Най-вероятно се работи по версия убийство и последвало самоубийство, тъй като в отвън на самия кемпер няма следи от стрелба. Стрелбата, казват разследващите, е вътре в самия кемпер, в който е било открито оръжие, но какво е то, подробности не бяха дадени, добави репортерът на Нова Тв.

Ще си позволя една неофициална информация - най-вероятно огнестрелните рани на тримата издирвани са в областта на слепоочието на двама, а на третия под брадичката. Пак казвам, това е неофициална информация, с която не е добре да се спекулира, защото през последните дни станахме свидетели на много такава неофициална информация, която се оказва неточна, каза още Нешев.

