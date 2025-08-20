Журналист: Правителството е дестабилизирано и от грешките си, и от Борисов и Пеевски

Булфото

Очаква ни гореща политическа есен - протести срещу завладяната държава и институциите-бухалки, организирани от ИПВ и граждански организации, ще продължат, ще има и протести на "Възраждане" срещу еврото, ще има и вот на недоверие.

Това каза пред БНР журналистът Веселин Стойнев и коментира, че правителството на Росен Желязков е дестабилизирано от собственото си управление и отвън - през парламентарните лидери, и отвътре - през тройната коалиция и грешните решения, които взема:

"Правителството се дестабилизира от собствените си управленски грешки - тази с имотите, поправките в Закона за еврото, които дадоха възможност за удари върху бизнеса и увеличиха очакванията за ръст на цените и подтикнаха някои търговци да се презастраховат, очакванията за държавните магазини на Пеевски, а не знаем нито едно предприятие на Пеевски, което да е било успешно - като започнем от "Булгартабак" и стигнем до "Лафка" - всички са разрушени и опоскани, разбира се и това ще бъде за сметка на данъкоплатеца, защото никой не дава обяснение къде ще излезе сметката на тези народни магазини, ако изобщо просъществуват. Правителството се дестабилизира и от самия факт, че Борисов по всякакъв начин не дава на премиера си Росен Желязков да блесне със собствена светлина. А пък Пеевски пуска ключови решения през социалните мрежи, които касаят цялото управление. ... Пеевски в момента изглежда най-силният човек в държавата, защото от него зависи управлението".

"Напоследък напънът на Бойко Борисов и на други говорители от ГЕРБ срещу президента Румен Радев е търсене на боксова круша, за да не изглежда толкова отчаяна ситуацията на зависимост на ГЕРБ от Делян Пеевски", подчерта той.

Във връзка с продажбата на държавни имоти "с отпаднала необходимост" Стойнев заяви, че идеята е добра, защото наистина има такива имоти и може бюджетът на страната да се попълни с приходи от тях, "добре е един имот да носи някакви пари, а не само разходи - за сметки, за охрана":

"Въпросът е, че всичко това стана твърде непрозрачно. Описаха един списък с 4400 имота, след това го смалиха този списък от сайта на Министерския съвет. Опозицията реагира разнопосочно. ... В крайна сметка правителството прехвърли топката в Народното събрание, от което само шумът ще се усили. В крайна сметка пак ще зависи от управляващите, защото те имат мнозинство в парламента. Ако Пеевски вече е в опозиция по този въпрос, тези имоти няма да бъдат продадени, което е глупаво, защото дори 100 пустеещи имота да бъдат продадени на инвеститор, пак ще има някаква полза".

В предаването "12+3" Веселин Стойнев коментира и срещата в Белия дом между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, както и последвалият общ формат на диалог между президентите на САЩ и Украйна с европейски лидери:

"От сигурността на Украйна зависи сигурността на Европа. ... Източна Европа е притихнала и снишила се".

