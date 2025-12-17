Журналист: Преди да разберем мотивите за скритите камери в школските тоалетни, не може да съдим

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

В тоалетните на елитно столично училище били монтирани скрити камери, свързани с директорския кабинет. Те били скрити в датчици за движение. Директорът на 138-о училище е задържан и са му повдигнати две обвинения. Директорът за момента пази мълчание, но са открити и флашки със записи от тези камери.

Вярно е, че тук става въпрос за нарушаване на човешките права, но докато не се разнищи историята и не се изслушат обясненията на директора, не е добре да се прибързва с осъждането му. В крайна сметка в училищните тоалетни понякога се случват много страшни неща. Тук дори не говорим за пушене на цигари, а за размяна на хапчета, за побои, за физически посегателства. Така че категорично контрол трябва да има. Не знам как да се контролира, но трябва да се направи нещо. Така че преди да слагаме каруцата пред коня, трябва да видим какъв е бил мотивът на този директор. То е ясно, че е незаконно, че не може да е еднолично решение без съгласието на родителите.

Това коментира пред Нова тв журналистът Диана Костова.

Може и да е така, но и аз като ученик съм пушил в тоалетната, дърпали са ми ушите и са ми намалявали поведението, но на никого не му е хрумнало да слага камера над писоара на момченцата. Мен това ме притеснява, коментира Красимир Каракачанов.

Нашите учители през големите междучасие дежуряха в тоалетните и така контролираха нещата. То само като го видиш учителя, че е наблизо, те спира да правиш глупости. Българското училище вместо светиня се превърна в място, където се надпреварват да слагат партийни другари. Не са един и два случая, в които учители се оплакват, че училищата се наводниха с протежета, които са активисти във всякакви организации, коментира той.

Партиите, които печелят на дадени места, в училищата си слагат свои хора, за да контролират родителите и да печелят гласове, това е истината, убеден е Каракачанов.

Наистина не сме чули и другата страна в този случай, но все пак си мисля, че ако тези камери бяха с цел превенция на някакво поведение, тези камери щяха да са видни, а не да се крият. Не би трябвало тези флашки в дома да съдържат кадри от тези камери, коментира Ричард Алибегов.

Дори човекът да е имал добри намерения, това всичко отива в кофата, защото това е направено незаконно, лошо и отстрани наистина изглежда много-много зле, коментира още той.

