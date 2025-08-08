Журналист: Преди крадяха ток заради марихуаната, а сега заради криптовалутата

Редактор: Юлия Георгиева, снимка ФБ

Светът върви напред, развива се, модернизира си. Същото важи и за престъпниците - и те са в крак с времето. Тази тема коментира българският журналист Иван Бакалов на страницата си във фейсбук.

Ето какво пише той за находките на полицията:

България се модернизира - полицията заловила в стопански постройки на селска ферма със сървъри копачки за криптовалута. Нищо незаконно, само дето крадели ток. Проблемът с копачките е този - разходите за ток са големи и са близо до приходите от копаенето. Затова кражбата на ток рязко повишава печалбата.

Досега полициите по света хващаха тайни ферми за марихуана в изоставени постройки по повишената консумация на ток. После почнаха да хващат крадци на ток за криптовалута.

Вече и у нас.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!