Журналист: Радев може да пренареди парламентарния пейзаж, но само с присъствието си в парламента

Винсент Тановски се открои с перфектен анализ за бъдещето на Румен Радев в политиката. Журналистът припомни, че години наред хора и политици са проектирали най-големите си страхове, мечти, надежди и тревоги върху една хипотетична партия на президента. Сега обаче вече има нещо реално, върху което да се проектира, а не върху нещо хипотетично.

Танвоски изрази също мнение как би изглеждала една партия на Радев, особено вляво.

Аз съм човек с леви убеждения и запазвам правото си да съм скептичен доколко една партия на Радев може да бъде лява. Снощи чухме в неговото слово, че той наблегна отново на така наречения широк обществен консенсус срещу мафията. За мен тук посланието е, че няма ляво и няма дясно, а има граждани срещу мафията, каза Тановски.

Аз вярвам, че Румен Радев може да пренареди парламентарния пейзаж, но само с присъствието си в парламента. Аз не виждам като съдържание какво ново предлага. Само да предполагаме, че ще видим една социално, консервативна и икономически либерална платформа, на която от едната страна са семейните ценности и някаква форма намек на национализъм, а от другата страна ще стоят подкрепа за бизнеса и инвестиции, в този ред на мисли това каква алтернатива е, допълни по Нова Тв Винсент Тановски.

