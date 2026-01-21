Журналист: Рано или късно Тръмп ще трябва да свие перките

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Нещата се променят, светът не е този, който познавахме до преди инвазията на Русия в Украйна – това е факт. Това беше първата стъпка за промяна на световния ред. Сега въпросът е отново за поведението на американския президент и опита му да подчини цялата американска външна политика на своите прищевки, на личния си каприз.

Това коментира за бТВ журналистът Асен Генов.

Президентът на САЩ, макар и силна фигура, не може просто така, без санкция на Конгреса, да предприема действия. Да припомним, че със санкция на Конгреса, на Тръмп не му беше позволено да извади Америка от НАТО. Американският президент, който и да е той, убеден съм, че ще бъде успокоен и вкаран в рамката на общоприетия двупартиен консенсус за това кои са американските приоритети, коментира той.

Да речем, че Тръмп надвие над военното управление и влезе с войските в Гренландия. Но аз бих задал въпроса какво ще стане, ако европейските лидери, ако кажат, че на територията на Европа има американски бази, които са свързани само и единствено с американските интереси в Близкия изток и искаме да се преразгледат условията по присъствието им. Именно тези обвързаности рано или късно ще поставят Тръмп в ситуация, в която ще трябва да свие перките, обясни той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!