Журналист: Разполагаме с данни за това с кого са били най-честите полети на Пеевски

Кадър Нова телевизия

Най-честите пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски в периода 2015-2022 г. са с имена на бизнесмени от цигарения бранш. Това заяви в ефира на „Твоят ден” журналистът Николай Стайков, в коментар за скандала със съвместните полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и Пеевски. Стайков посочи, че това са нови данни, които допълват официалните от МВР.

„Ние разполагаме с данни от наши източници, които няма да кажем, но това е проверена информация за полетите на Пеевски в периода, в който той е използвал все още авиокомпании. Този период приключва към 2023 г. Оттам излизат и много интересни данни за хората, с които най-често е пътувал”, коментира журналистът.

„С въпросните данни можем да следваме парите и да видим кои са истинските собственици на „Булгартабак”, кои стоят зад неговото затваряне, източване и продаване и ако искаме да си отговорим на големия въпрос за това какъв е бизнесът на Пеевски и откъде има пари за този начин на живот. Имаме пълното право да знаем откъде идва влиянието на такива хора”, категоричен бе Стайков.

Според бившия министър на правосъдието Антон Станков информацията, изнесена от Иван Демерджиев, е достоверна. „Имам абсолютно доверие на информацията, която изнесе министър Демерджиев. Познавам го и знам, че е човек, който няма да излъже. Лицата на високи публични длъжности трябва да проявяват много по-висок морал от обикновения гражданин”, каза той.

Станков определи действията на правосъдния министър по искането за отстраняване на градския прокурор Емилия Русинова като правилни. „Определено действията на министъра на правосъдието са адекватни, защото може да се направи паралел и със скандала с пътуването на конституционния съдия. Всеки човек, заемащ висока длъжност, трябва да има висока степен на личен морал. Трябва да бъде много внимателен с кого и как контактува”, посочи той.

Редактор "Екип на Петел",

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