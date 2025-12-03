Журналист: С подкрепата си за Путин и позицията си срещу еврото Радев не е никаква алтернатива

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Сигурен съм, че управляващите ще направят всичко възможно да задържат кабинета Желязков, но доколко това е полезно за България, не съм толкова сигурен. Мисля, че кабинет, съставен в този парламент много бързо губи възможността да прокарва каквато и да било политика, която да се ползва с подкрепата на българските граждани.

Това коментира пред Нова тв журналистът Петко Георгиев.

Опасявам се, че за Бойко Борисов вече е прекалено късно. Той имаше цяла година, достатъчно шансове, ако би могъл и желаеше да се раздели с Пеевски. Той просто не иска. То вече и хората го виждат - Пеевски и Борисов са двете лица на една и съща монета, посочи той.

Дълбоко се съмнявам, че до края на годината или в следващите няколко седмици ще бъде написан съвсем нов и смислен бюджет. Но това, че днес бюджетът единодушно беше оттеглен, е добър знак. Този знак окуражава хората от протеста, защото те виждат, че има ефект от това, което правят, коментира той.

Напълно е възможно да има ремонт на кабинета. Защото с тези многохилядни протести в цялата страна ни поставя в съвсем различна изборна ситуация, така че хората, които в момента са в парламента би трябвало да си дават сметка, ако все още им е останала някаква връзка с реалността, че ако утре има избори, то те вече няма да са в парламента или няма да са в тези бройки там, коментира той.

Така че нормално е да очакваме всички възможни усилия за запазване на статуквото, посочи журналистът.

Не очаквам някаква съвършено нова политическа сила да се появи при следващи избори. Не мисля ,че Радев може да бъде такава алтернатива, независимо от това, че не изглежда така. С неговата подкрепа за Путин и позиция срещу еврото той отива в една ниша заедно с Възраждане и БСП. Оттам-нататък той не може да скочи на по-високо нива, така че няма как да бъде представител на хората, които бяха по площадите онзи ден. Не е той алтернативата. Имаме ясна линия на припознаване между ПП-ДБ и протестиращите, но там не е много сигурно, коментира той.

И допълни, че без съвнение ПП-ДБ в момента трупат дивиденти и ако изборите са скоро, те ще бъдат безспорно първа политическа сила. Все пак те са организатори на този грандиозен протест и той тепърва ще се развива, коментира той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!