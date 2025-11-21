Журналист: С възрастните шофьори проблем няма да има, ако медицинските прегледи са истински

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Пълна формалност е издаването на медицинско свидетелство за шофьорите. Няма какво да го крием. В България сме все пак. Медицинско може да се вземе дори без да ходиш при личния лекар. Ето това трябва да се промени и тогава преценката кой възрастен шофьор може или не може д а кара кола, ще отпадне, коментира пред Нова тв журналистът Божидар Русев.

Трябва да има повече униформени, които да глобяват, включително и пешеходците. За някои от пешеходците, пътеките са като моден подиум - вървят бавно, говорят по телефона. Ама това е движение. Стъпиш ли на пътеката, трябва да пресечеш възможно по-бързо. Но ако има повече глоби, пешеходците ще променят отношението си, коментира Даниела Везиева.

Освен че трябва да има глоби, трябва и да се налагат, но и да се събират. Трябва да се прилагат законите и правилата, както подобава. Това е решението на нещата и с възрастните шофьори, и с пешеходците, коментира на свой ред музикантът Калин Вельов .

