Журналист: Щом нещо се мисли по тъмна доба, значи не е читаво! Ще откраднат изборите

Със закриването на антикорупционната комисия не се решава нито един проблем. Комисията имаше никаква активност, никакви резултати, тази комисия беше използвана като бухалка. Но с решението за закриването й лишава България от антикорупционен орган, нещо заради което ЕК настояваше. Заради това, че не искахме такъв орган, ЕК ни спря 370 млн. евро от Плана по възстановяване. Но нашите политици не искат да имаме такъв антикорупционен орган, който да ги разследва.

Това коментира за бТВ журналистът Йово Николов.

Този орган нищо не свърши. Тя беше байпас на прокуратурата, защото единствения антикорупционен орган у нас е прокуратурата и ако тя си върши работата, както трябва, нямаме нужда от никакви други комисии. Но виждаме, че сме в един конституционен колапс – не можем да изберем нов Висш съдебен съвет, не можем да изберем инспекторат, главен прокурор. Така че тази комисия е трохичка на масата, коментира адвокатът Антон Станков.

Всичко се свежда до борба за овладяване на съдебната власт, което е жалко, защото съдебната власт не бива да бъде овладявана политически, а трябва да бъде независима, както си го пише в Конституцията, но това се оказва, че е невъзможно, коментира юристът.

Сигурен съм, че Борисов и Пеевски ще се разберат какво да правят с КПК, но това е отвратително, защото нещата се правят така, както им е изгодно на тях. Никой не иска да оправи нещата, защото така е изгодно на управляващите, коментира Николов.

Президентът Радев е длъжник, защото той в последното си изявление направи заявка за нов обществен договор. Ще бъда безпощаден в наблюдението си към него, защото не може да излезеш на политическия терен с такава заявка и да не си спазиш обещанието, коментира юристът.

Нужно е да се създаде антикорупционна коалиция, за да измете управляващите сега, тъй като те се опитват да откраднат предстоящите избори. Народът е казал, че щом нещо се мисли по тъмна доба, значи не е много читаво. Депутатите заседаваха и чертаха нови изборни правила до призори, когато хората спят, а те нещо там кроиха, чертаха. Измислили са тежки глупости, за да се намали избирателната активност и така да влязат отново в парламента и да блокират младото поколение, което иска да гласува, коментира Николов.

Те искат да правят избирателни списъци на база преброяването на населението по време на пандемията. Това им дава възможност да се дописват списъците. Отделно младото поколение тогава не е имало право да гласува и сега тези млади хора трябва да отидат да се дописват и не знам си какво – прави се максималното, за да се утежни изборния процес за младите хора. Закриването на секции в чужбина – защо? Защото Пеевски не е овладял всички. Така се намалява изборната активност. За да ги гласуват тези неща посред нощ, значи нещо не е наред. Идеята с тези сканиращи машини също не е наред, защото те не решават никакви проблеми, а напротив – ще се върне българската нишка, коментира Николов.

Единственият проблем, който решават скенерите, е, че няма да има объркани бюлетини, посочи той.

Това, което се случва, цели да намали избирателите и да има множество невалидни бюлетини – това е тотална кражба, допълни той.

