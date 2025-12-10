Журналист: Съмнявам се, че има управляваща сила, която да издържи на тези протести

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Ако днешният протест не бутне правителството и парламентът не бъде разпуснат, ще последват и други протести, и ще има вълна от протести. Аз се съмнявам, че има управляваща сила, където и да е, която да издържи на такива протести, заяви журналистът Еди Папазян.

Негов колега пък смята, че ще е добре, ако управляващите подготвят план за изход, дали чрез оставка или опит да се да се сглоби нещо друго, което би ли могло да изглежда по- различно и има голяма енергия.

Протестът не е строго партиен. Този протест е на много партии, дори и „Възраждане“ ще протестират на стъпалата на БНБ. Така че протестът е разнороден, но посоката е една - срещу правителството, и най-вероятно е този процес да продължи, коментира Петьо Цеков.

Точката на кипене може да не е достигната, и управляващите трябва да помислят как да паднат, и дали да слеят следващи избори в две в едно с президентските, защото желание за избори сега никой няма, каза още в „Здравей, България“ Цеков.

