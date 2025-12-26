Журналист: Страхувам се, че Росен Желязков ще остане да ни управлява до изборите

Кадър БНТ

Видна журналистка изрази мнение, което със сигурност ще предизвика вълна от коментари.

Страхувам се, че Желязков ще остане да ни управлява до изборите, защото никой не иска да го прави в този момент.

Това заяви пред БНР Копринка Червенкова, журналист, бивш главен редактор на вестник "Култура".

"Известно време ще ни управлява едно нелегитимно правителство, което е в оставка. Нямам усещане, че цялата тази администрация много ще се старае".

Тя коментира защо Борисов е предприел хода с подаването на оставка.

"Той се страхуваше от това залепване на ГЕРБ за Пеевски".

Червенкова прогнозира, че на изборите ще се повтори същата картина, ако на тях не се яви Румен Радев.

"Ако той не участва в политическата битка, ще възпроизведем това, което ни се случи преди една година, когато те зашиха това правителство по някакъв начин".

Ако президентът не слезе на политическия терен, тя не очаква и много по-висока избирателна активност.

"Когато и да се яви Радев, той ще има една огромна маса, която го чака".

Като "мокри сънища на Асен Василев" Червенкова определи желанието на ПП-ДБ да получат 121 места в следващия парламент.

"Разбира се, че няма да се случи. Те са белязани с едно клеймо".

Копринка Червенкова мисли, че не само на поколението Z дължим сегашния развой на събитията.

"То знаеше ли защо е дошло на площада?! Аз мисля, че те дойдоха заради купона".

Тя коментира и разгръщането на политическата биография на Делян Пеевски.

"Той се качи на някакъв кариерен асансьор и той го добута дотук. Най-голямата му победа е политическото убийство на Доган.

Мисля, че не е толкова велик, колкото го разказват. Той е универсалното обяснение на всеки провал".

Червенкова не вярва, че съществува задкулисие, което решава кога да падне дадено правителство.

"Обстоятелствата го определят. Никакво задкулисие не накара Борисов да напусне правителството, а собственото му чувство за самосъхранение. Страх, че ще бъде анулиран, че ще бъде изчегъртан. И засега неговата партия събира най-много гласове".

Борисов обаче няма политическо бъдеще, мисли тя.

"Той няма никакъв шанс да стане президент".

Журналистът коментира и политическото бъдеще на управлявалите с него БСП и ИТН.

"Ако имат късмет, може и да проникнат в следващия парламент. Но БСП мисля, че съвсем ще издъхне. Те нямат скрит електорат. Може би ИТН имат скрит електорат, фенове на самия Слави".

От "Величие" нищо няма да остане, прогнозира още Червенкова.

Няма опасност "ДПС-Ново начало" да стане първа политическа сила, убедена е тя.

Чака ни много трудна година, подчерта журналистът в предаването "Хоризонт за вас"

