Журналист: Тръмп ще се оттегли в близко бъдеще

Кадър Нова тв

Има четири сценария за развитие на конфликта в Близкия изток, а Тръмп ще се оттегли в близко бъдеще, тъй като не обича дългите военни конфликти. Така журналистът от „Дневник“ Петър Карабоев коментира в студиото на „Здравей, България“ ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

„В този момент ние не знаем защо беше започната тази война, по каква причина, както и не знаем крайната цел каква е“, заяви Карабоев.

Журналистът подчерта, че липсва ясен и дефинитивен отговор каква е крайната цел на операцията. „Говорят се всякакви неща, самият Тръмп казва всякакви неща. Аз мисля, че той го прави в голяма степен интуитивно, оставяйки си всички врати отворени“, коментира Карабоев.

По думите му американският президент би могъл впоследствие да избере врата 3 или 7 и да каже: ''Да, постигнах това, което искам'' - защото е казал седем неща, а едно от тях ще се окаже изпълнено“.

Карабоев очерта три ключови проблема, които Иран създава в региона. „Ядрената програма - бомба на аятоласите не трябва да бъде позволено да имат“, заяви той, но направи важно уточнение: „Не стига да я направиш, трябва и по някакъв начин да я доставиш. Трябва ти ракета или самолет, устройство, с което тази бомба да стигне там, където искаш.“

Вторият проблем са балистичните ракети. „Това е средството, с което да доставиш атомна бомба, но и да можеш да тероризираш района в широк обсег. Част от ракетите имат обсег до България и до София - факт“, каза той, като уточни, че дали биха били използвани е „съвсем друг въпрос“.

Третият фактор е т.нар. прокси мрежа. „Хизбула“, палестински, шиитски организации - използват ги за тероризъм“, отбеляза Карабоев.

„В единия край на спектъра - нищо не става. Режимът успява да се възстанови, макар и обезглавен“, каза той.

В другия край е „най-зловещата история - кървав разпад, гражданска война“, която би засегнала пряко и Европа с нова бежанска вълна от „93-милионна държава“.

Най-вероятният сценарий според Карабоев е, че Тръмп ще се оттегли в обозримо бъдеще, тъй като той не е известен като любител на дълги военни операции и ще избере нещо, което да обяви за победа.

Журналистът бе категоричен, че историята показва колко трудно е подобен процес да завърши успешно. „Смяна на режим се превърна в мръсна дума“, заяви той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!