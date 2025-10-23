Журналист: Тръмп ще спечели Нобеловата награда, ако изпълни едно условие

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Журналист бе категоричен, че според него Доналд Тръмп на практика още не е въвел санкции срещу Русия. Едуард Папазян припомни как американският президент е говорил и за санкции срещу Европейския съюз през 2026 и 2027 година, което обаче е тромава процедура, и не се знае кога ще бъде в действие

Папазян е на мнение, че Тръмп се държи като дете, което не е получило играчката си и започва да се сърди. Той припомни и една карикатура от 1939 година, посветена на Хитлер, на която дете чупи часовник, защото се сърди.

Тръмп иска сега и веднага, и когато не го получи, обръща палачинката. Аз съм съгласен обаче с него, че Путин трябва да бъде спрян само по този начи. Другият е военен, но е много рисков, добави Папазян.

Начинът е да накара Индия и Китай да не купуват руски петрол. За първи път ми се стори, че санкциите на Тръпм имат някакъв ефект, когато видях опашките в Русия, защото нямат бензин. Щом Русия нама бензин, не мога да си представя другите страни, допълни той.

Тръмп има интерес войната в Украйна да продължи. Защото той казва, че САЩ ще спрат оръжията за Украйна, обаче ще продават оръжия на ЕС, и той да ги дава безплатно на Украйна. Ако Тръмп успее да стигне до примирие между Украйна и Русия, догодина ще има 100 процента шанс за Нобеловата награда, каза още по Нова Тв Едуард Папазян.

