Журналист: Трудните времена в България раждат политически невестулки

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

В момента стоим пред сбиване между Русия и Европа. САЩ е саркастична по отнощение на войната в Украйна, подигравка. Изключително е лошо положението. Надямам се, че нещо ще стане, но нещата не вървят натам. Как си представяте, че ще се сбият Европа и Русия и България да е добре? Не е добре. Това поставя България пред съвсем други проблеми. Ако наистина стане тази война, България това, което трябва да направи, е единство по въпроса за войната. Но ние не само не вървим натам, а на обратно. Ние говорим за съвсем други неща - за кюлчета, за Боташ, за хартии.

Това коментира пред БТН социологът Андрей Райчев.

Сега започва голямо изпитание за България и може да завърши ужасно, ако продължаваме по същия път, посочи той.

Светът наистина не е в ред. Имаме американски президент, който по доста вулгарен начин ни продава оръжията, с които ние да си водим войната, заради което наистина ситуацията в Европа не е добра, съответно и в България. Но трудните времена раждат и големи лидери. Трудните времена в България раждат политически невестулки. В България имаше една личност, която отговаряше на позицията, която заема. Това беше президентът. Но сега и той я напусна. Той излезе извън всякаква етика на президентската институция и влезе в хамалския спор на чувалите. В този смисъл не остана диалог. В тази ситуация, ако не се роди истински лидер, България ще бъде пометена, коментира журналистът Дияна Дамянова.

Няма никакви догадки! Дайте да спрем и да си кажем истината - Борисов и Пеевски са заедно и ще си бъдат заедно докато инстересът им е т акъв. А общият им интерес е да са заедно дълго, посочи тя.

