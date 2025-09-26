Журналист: Тя държавата отива на кино

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Три дни депутатите не могат да се съберат в Народнот осъбрание и да свършат нещо, а междувременно шефът на ГЕРб Бойко Борисов заяви, че България има петима премиери.

Очевидно е, че имаме отказ от работа. Но ако трябва да цитираме Борисов, който от 20 години е в политиката, работата на мнозинството е да осигурява кворума, защото когато той беше в опозиция и не влизаше в парламента, той зовеше управляващите да си н амерят кворум. Т.е. в момента имаме точно такава ситуация. Много пъти през годините сме били н тази ситуация в парламента да няма кворум, защото някой има интерес от това той Народното събрание да не работи. То това изказване с петимата премиери и като "много баби, хилаво дете". В смисъл, когато никой не носи отговорност и разчитаме на петима премиери, те докато се разберат по между си кой какво ще вземе, тя държавата отива на кино.

Това коментира пред бТВ журналистът Йово Николов.

Нека да кажем, че в една демократична държава понякога е добре парламентът да не законодателства. Понякога една провалена процедура показва, че има демокрация. Представете си една Русия, в която Държавната дума не се е събрала, коментира политологът Стойчо Стойчев.

Истината е, че делегатите в чужбина ходят на дискотека, ходят там, за да се разходят. От гледна точка на обществото това е поддържане на международни отношения в порядък, който се изисква. Ефектът е контгакта. По този начин се поддържат контакти и някакво международно реноме пред другите държави, посочи Стойчев.

