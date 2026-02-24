Журналист: Украйна не знае на кого да вярва

Редактор: Недко Петров

Миналата година бях в Украйна, но така общувайки с украинци днес от разстояние, оставам с впечатление, че все още не са готови да се предадат. Украинците искат мир, украинците са много уморени. Големият въпрос във войната в момента е какво е готова Украйна преглътне и какво е готова Русия да приеме. Преглътването е свързано с въпроса дали Русия ще се върне утре.

Това коментира по повод четири години от началото войната в Украйна Ангел Петров.

Проблемът на Украйна и въобще, е, че няма гаранции. Нищо не се е променило от времето, в което аз бях там. Когато чувах всеки ден почти под сурдинка говоренето колко територия ще отстъпят. Украинците си държат на територията и няма да направят крачка назад. Те казваха, че може и да преглътнат територията, но за тях е важно да имат гаранции, че това което се случваше досега три тогава години, няма да се случи. Година по-късно виждаме същите сигнали и Украйна не знае на кого да вярва, добави по Нова Тв журналистът.

