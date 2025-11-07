Журналист: Законът позволява особеният управител на "Лукойл" да не е политически зависим

Редактор: Недко Петров

Журналист разкри нещо важно за особения търговски управител, който ще отговаря за оперативното управление на „Лукойл Нефтохим“. Според Людмил Илиев много се говори, че това че ще бъде назначено лице, което ще е отговорно по политическа линия на един или друг лидер на мнозинството.

Законът казва, че правомощията на особения управител мога да се възложат и на няколко човека, тоест и на екип, и ако си спомням правилно закона, бяха до трима души. Те могат да изпълняват неговите функции и освен това те трябва да взимат решенията си с единодушие, което означава че има варианти, при които тези опасения за политическа зависимост на особения управител да бъдат преодолени, каза Илиев.

Водещата на „Твоят ден“ също се съгласи с него, че това е много важно. Лора Инджова припомни, че опозицията казва едно, мнозинството казва друго, а от трета страна стоят всички граждани, избиратели респективно, и зрителите, на които се опитват да им бъде обяснено защо е толкова важна сложната материя на този сложен казус.

„Лукойл Нефтохим“ е най-голямото предприятие в България, което дава около 5% от брутния вътрешен продукт на страната. Затова е от стратегическо значение, не само за нашата енергетика, но и за енергетиката на Европейския съюз. Тоест, тук нещата изобщо не опират само до вътрешно политически съображения, и дори до икономически съображения за нашата национална икономика. Те опират и до Европа, коментира по Нова Нюз Илиев.

