Журналист на Нова телевизия изненада с облекло

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Журналистът на Нова телевизия Георги Манев изненада зрителите с облекло. Той застана пред камерата облечен с българска народна носия.

Причината да се яви така пременен е отразяването на Фестивала на фолклорната носия, който се провежда в Жеравна.

Вчера стартира 15-ото му издание, като той ще продължи и утре. Всяка година хиляди посетители идват на събитието, за да се потопят в атмосферата и да се доближат до бита на българите отпреди 150 години.

Причината Георги Манев да бъде облечен с народна носия може да се дължи да два фактора - от една страна така предава по-автентично репортажа на зрителите, а от друга, че по регламент всеки желаещ да участва във фестивала с присъствие на фестивалната територия задължително трябва да е облечен във фолклорна носия (автентична, сценична или стилизирана). Мъжете може да са и с войводски или четнически облекла, както и със старинни военни униформи и оръжия. Допускат се и облекла от самото начало на ХХ век, също и свещенически одежди. Разрешени са и фолклорни носии, традиционни за други народи и държави.

