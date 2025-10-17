Журналист нахока политиците: Държавата не може да стои на самотек

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Нито ще ходим на избори, нито ще има парламентарна криза. Това заяви Валерия Велева. Журналистката обаче призна, че няма да се изненада, ако Делян Пеевски и неговата партия „ДПС – Ново начало“ влязат във власта.

На парламентарно ниво това може да стане по няколко начина. Единият е подписване на общо коалиционно споразумение за следващия период, който вероятно ще бъде до края на мандата примерно. Те може би това искат, добави Велева.

Другият вариант е подписване на двустранни споразумения между мандатоносителя и отделните партии, което също сме го играли и сме го виждали. Тоест, има различни различни механизми. Въпросът е, че колкото се може по-бързо те трябва да вземат тези решения, тъй като държавата не може да стои на самотек, каза още Валерия.

Заради нещата, които маркират всичките тези въпроси, които са много важни, държавата трябва да ги решава. А не вместо това да мислят кой министър сега ще си ходи. По-добре да не си ходят министрите, докато влезем в еврозоната, коментира в „Денят започва“ Валерия Велева.

