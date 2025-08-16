реклама

Журналист обърка Путин с въпрос: Жестът му

16.08.2025 / 08:09 1

Кадър Би Би Си

Попитан дали ще „спре да убива цивилни“, Путин също не отговори, правейки жест, сякаш не е чул въпроса, пише Фактор.бг.

Руският президент Владимир Путин не отговори дали ще приеме прекратяване на огъня в Украйна, когато беше попитан от журналисти при пристигането му на летището в Анкъридж, Аляска, предаде Си Ен Ен. 
Медиите задаваха въпроси, както на него, така и на президента на САЩ Доналд Тръмп, но двамата не направиха изявления.

Попитан дали ще „спре да убива цивилни“, Путин също не отговори, правейки жест, сякаш не е чул въпроса.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 20 минути)
Рейтинг: 494454 | Одобрение: 90294
Окрайна също убива цивилни....От четвъртък насам са ударили Нижни Новгород и Тула, потопили са товарен кораб в Каспийско море и още един натоварен в Иран....Да не се правят на херувимчета и всеки знае откъде идват разузнавателните им данни.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама