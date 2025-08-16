Журналист обърка Путин с въпрос: Жестът му

Кадър Би Би Си

Попитан дали ще „спре да убива цивилни“, Путин също не отговори, правейки жест, сякаш не е чул въпроса, пише Фактор.бг.

Руският президент Владимир Путин не отговори дали ще приеме прекратяване на огъня в Украйна, когато беше попитан от журналисти при пристигането му на летището в Анкъридж, Аляска, предаде Си Ен Ен.

Медиите задаваха въпроси, както на него, така и на президента на САЩ Доналд Тръмп, но двамата не направиха изявления.

