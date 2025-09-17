Журналист обясни финансирането на Цолов

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Спортният журналист Лъчезар Пройнов обясни по Нова нюз, че финансирането на спортната дейност на пилота Никола Цолов е осигурено от семейството си, което работи усилено за намирането на спонсори. Той каза, че няма да коментира дали държавата помага на пилота, преминал във Формула 2.

„Не е ясно обаче защо държавата не използва популярността на Цолов, той е разпознаваемо лице, реално вече е в топ 40 на най-добрите автомобилни пилоти. Не се използват и Григор Димитров, както и Везенков”, коментира журналистът.

Той подчерта също, че Никола Цолов се състезава в спорт, в който качествата и таланта са много важни, но са на практика нищо, ако няма необходимата финансова подкрепа.

