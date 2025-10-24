реклама

Журналист обясни как Китай може да обърне гръб на Русия

24.10.2025 / 09:48 3

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Може ли Китай да се обърне с гръб на Русия и с лице към САЩ? Този въпрос зададе Лора Инджова в „Твоят ден“ и получи прелюбопитен отговор от Чавдар Стефанов.

Може, но при едно условие, ако САЩ предложат на китайския президент оферта, която е изгодна и на която не може да откаже. Като се започне от геополитиката, възможностите и вероятностите са много. Има и глупави, например българското ръководство да предложи на Русия Бургас да стане изцяло руски регион. Луди, колкото щете, и в България, но възможности пред САЩ за Китай има, заяви журналистът.

Русия е в ролята на малкия партньор на Китай. Тя изнася суровини и получава от него неща за войната, която води. Иначе има един предел, който Китай не може да прескочи, и това е, ако Русия започне да спекулира с ядреното оръжие и ядрената надпревара. Всъщност това ще бъдат едни от етапите, евентуално на преговорите със Си Дзинпин по време на срекщата в Южна Корея, на които САЩ може да постигнат нещо, така че Китай да влияе върху Русия или поне да се дистанцира. Иначе най-верния приятел на Русия се оказва Северна Корея, след като техният вожд още един път каза в Курска област, че те са завинаги с Русия и никога няма да я напуснат, добави в „Твоят ден“ Чавдар Стефанов.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 17 минути)
Рейтинг: 522607 | Одобрение: 96922
Този Джурналист първо да попита китайците какво мислят.....иначе песнички под шипковия храст....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
robotron2000 (преди 22 минути)
Рейтинг: 51854 | Одобрение: 2039
китай и итрязаха пътят на стоките към европа заради войната, започна да губи пари с путенските простотии, скоро може и да осъзнаят че наливат в кофа без дъно! китайците не са глупаци, могат да пеят катюша на китайски, ама после отиват на компютрите сядат и се опитват да продадат някоя стока на сащ или европа. :wassat:  пировата победа на путин какво постигна, скара европа и русия, сега ще търси връзки със иран и китай :errm: голям военен стратег няма защо! 
0
0
MrBean (преди 28 минути)
Рейтинг: 193855 | Одобрение: -1910
А журналистът не се ли досеща,че войната е поръчана от Китай,а бунакът извършител се оказа Вова?

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама