Журналист от БНТ: Личността на годината е жена ми, защото още ме търпи

В последния работен ден преди новогодишните празници сутрешните блокове и предобедните предавания на големите телевизии работят на принципа „повече с по-малко”. Ефирът се изпълни с коментари и обобщения на събитията, като БНТ не направи изключение от това.

Водещите на сутрешния блок Христина Христова и Симеон Иванов влязоха в предаването „100% будни” за да коментират отиващата си година. С тях беше и спортният журналист Бюлент Мюмюнов, който наруши сериозният тон, когато трябваше да каже кого смята за личност на годината.

„Личността на годината за мен е жена ми, защото още ме търпи”, това заяви изненадващо Мюмюнов и предизвика възторг сред колегите си.

Това „лирическо отклонение” зададе нов тон на разговора в студиото. Водещият на предаването Стефан А. Щерев се обърна към колегата си Надя Иванова и заяви, че я обича много.

„О, това е чудото на 2025-а!”, възкликна тя, а Щерев бързо допълни, че след като е направил признанието, скоро няма да го повтори.

