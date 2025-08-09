Журналист от БНТ почина по нелеп начин

Пиксабей

Трагичен инцидент отне живота на Борислав Бързачки – дългогодишен журналист с корени от село Стоб. Катастрофата стана в петък около 15:00 часа на път II-19, в района на бензиностанция ШЕЛ край Разлог, пише Марица.

По първоначална информация, Борислав се е движел с фирмен автомобил на компанията ЕЛИТ КАР, когато внезапно му е прилошало. Загубил контрол над колата и се ударил челно в камион на разложката фирма ТРИАДА. От сблъсъка той е починал на място.

Борислав, на 52 години и дългогодишен оператор в БНТ Благоевград, беше известен със своя професионализъм, топлота и остро чувство за хумор. Освен работата си в телевизията, той беше и звукорежисьор в Българското национално радио.

„Животът е миг, но Боби ще остане завинаги в спомените ни с човещина, приятелство и безупречен професионализъм“, споделиха опечалени близки и колеги в социалните мрежи.

