Журналист от Шри Ланка с най-странната "петица" за "Златната топка"

Журналистът от Шри Ланка Хафиз Марикар стъписа света с вота за “Златната топка”. Според него победител в надпреварата трябва да бъде десният бек на Ливърпул Трент Александър-Арнолд, пише Dsport.

Според журналиста на “Daily News Sri Lanka” победителят в надпреварата Лионел Меси и неговите подгласници Върджил ван Дайк и Кристиано Роналдо дори не са сред петте най-добри за годината. Техните места са заети от Пиер-Емерик Обамеянг и Антоан Гризман. На четвърта и пета позиция поставя Роберт Левандовски и Марк-Андре тер Стеген.

Левандовски е единственият футболист, който съумя да се добере до официалния топ 10. Александър-Арнолд финишира на 18-та позиция.

Историята показва, че това не е първият случай, в който журналистът изумява със своето мнение. Според него най-добрите футболисти за миналата година са Еден Азар, Роберто Фирмино и Пол Погба. Вотът му за 2017 г. е дори още по-странен, като на челото поставя Леонардо Бонучи с подгласници Давид Де Хеа и Радамел Фалкао.

Топ 5 на Хафиз Марикар:

Трент Александър-Арнолд

Пиер-Емерик Обамеянг

Антоан Гризман

Роберт Левандовски

Марк-Андре тер Стеген



Официален топ 5:

Лионел Меси

Върджил ван Дайк

Кристиано Роналдо

Садио Мане

Мохамед Салах

