Журналист показа как американци и японци пеят български народни песни

На централния площад в Копривщица в момента тече и най-атрактивната част - американци и японци пеят български народни песни. Това показа журналистът на Нова телевизия Благой Бекриев.

Тринадесетото издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица се проведе на 8, 9 и 10 август. Той датира от 1965 г. на всеки пет години в първата пълна седмица на месец август, в град Копривщица. Основни организатори са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).

Градът е пълен както с българи от цялата страна, така и с много чужденци, дошли от различни краища на света. Над 5 са участниците в Националния събор. Те представят своите песни и танци на седем различни сцени, обясни журналистът на Нова телевизия.

