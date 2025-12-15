Журналист постави на място Деница Сачева

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Журналист коментира репликата на Деница Сачева, която обяви днес след влизането си при президента, че всъщност се намира в най-голямата политическа централа в България. Според Диана Костова това е абсолютно тенденциозно изместване на основния фокус, който би следвал да бъде поставен на тези консултации.

Този обмен на реплики между Радев и Сачева за разликата между мъжете и жените пък, показва единствено едно доста ниско политическо комуникационно ниво, което вече за мен е изключително притеснително. За пореден път видяхме смяна на фокуса, и удобно по някакъв начин измиване на ръцете, заяви Костова.

Последната призна също, че не вярва на следващите избори всичко да бъде честно, и да няма манипулации и манипулиране на изборни протоколи.

Аз не мисля, че има човек, който категорично може да каже, че вярва, че ни предстоят едни абсолютно 100 % честни избори. Вярвам обаче, че ще има много повече хора, които ще отидат този път да дадат своя вот, и това е следствие на това, което видяхме на площада, не само в столицата, а и в десетки градове. Така че се надявам, че това ще регулира по някакъв начин достоверността на изборите, каза още по Нова Тв Диана Костова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!