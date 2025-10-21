Журналист постави на място политиците

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Георги Банов засипа с тежки критики родните политици. От това, което каза той, би следвало да се разбира, че тези, които трябва да работят за народа, не го правят, и затова българите страдат и не живеят добре.

Най-хубавото за България ще бъде, когато не ни пука кой ни управлява. Тогава ще разберем, че е дошла истинската демокрация, че вече наистина политиците работят за българите, заяви дългогодишният спортен журналист.

Трагедията е там, че си взел 2000 гласа или 1000 гласа повече. На кой му пука, бе човек. Сттига вече с това. Гледам президента да казва: Аз не искам да коментирам, ама. Айде, стига. Като не искаш да коментираш, не коментирай, допълни той.

Всеки ден „Боташ“, „Магнитски“, „Боташ“, „Магнитски“. Егати големия проблем. А къде отиват тези деца. Ето, днес още едно наръгано, и на шега. Не може ли да разберете, че циркът, който правите, в крайна сметка леко започва да омръзва, допълни по Нова Тв Банов.

