Журналист пусна снимка с петимата герои от огнения ад в Стара Загора

Снимка Фейсбук, Иван Янев

Поклон пред тези момчета.

Това написа във фейсбук журналистът Иван Янев, публикувайки снимка на старозагорски пожарникари, които без страх се включиха да гасят големия пожар край града.

Припомняме, че в събота следобед пламна складова база, а небето над града почерня от дим. Огнеборците обаче успяха да се справят с големия пожар, който е овладян, въпреки че не е напълно потушен, пише Блиц.

"Не че имам някакви претенции да разбирам от пожари. Като репортер съм се нагледал на огън през годините. Горящи гори, коли, изпепелени апартаменти... дори комина на ТЕЦ 2 си замина пред очите ми едно време.

Обаче това днес в Стара Загора... това не беше просто пожар. Това си беше направо отворения ад. Непрогледен, черен дим. Дишаш на пресекулки, криеш си белия дроб просто за да изкараш още една минута.

И вътре в тая смрад влизат те. Тия момчета от снимката са само една малка извадка от всички ония луди глави, които днес се сбориха със земния ад. И се справиха.

Пак ви казвам, това днес не беше някакъв обикновен огън. Това е картината, която най-вероятно ще видим всички ние, които сме се запътили да горим в ада. Вероятно и аз ще съм там някой ден... и честно да ви кажа, днес ме хвана страх.

Ама тях не ги достраша. Поклон пред тия момчета", написа Янев.

