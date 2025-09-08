Журналист вещае: ЕС ще се разчупи

Пиксабей

„ЕС ще се разчупи на различни части на влияние. По-големият въпрос оттук-нататък е по какъв начин ще се ситуира този съюз и дали това ще се случи отново между Франция и Германия.“

Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според журналиста Германия ще се опита, по примера на САЩ, да източи ресурса на Европа, за да спаси собствената си икономика.

„Всичко това трябва да мине през избори и през промяна на вектора на политиката вътре в ЕС. Единствените, които могат в момента да направят това за Германия, са „Алтернатива за Германия“, посочи още гостът.

Кардамски изрази мнение, че ако „Алтернатива за Германия“ бъде забранена, то ще се създаде масирано партизанско движение в цяла Европа. То ще бъде консервативно и ще помете за много по-кратко време настоящата либерална власт.

