Журналист за депутатите: Ако ние не се явим на работа, ще носим последствия, но явно за тях такива няма

кадър: Нова Нюз

Ако ние не се явим на работа, ще носим последствия за това, но се оказва, че народните представители не носят такива. Това каза в ефира на Нова Нюз журналистът Людмил Илиев, след като депутатите не успяха да съберат кворум за днешното заседание на Народното събрание.

ПП-ДБ отказаха да се регистрират, след като техен законопроект за руските санкции не влезе в дневния ред. Не се регистрираха и парламентарните групи на АПС, МЕЧ “Величие”. При първия опит се регистрираха 111 депутати, а при втория - 110.

“Имаше питане защо мнозинството не е там, за да осигури кворум и да работи. Те избягаха от конкретния отговор. По-рано Борисов инспектираше фирма, занимаваща се с производство на дронове извън София. Пеевски също не сме го виждали и може би те, като неформални водачи на това управляващо мнозинство, трябва да се постараят да стегнат малко редиците на своите депутати. Защото в крайна сметка на първо място е тяхна задача да осигурят кворума и те имат достатъчно депутати да го направят”, смята журналистът.

Политологът Боян Стефанов също е на мнение, че дисциплината на народните представители не е похвална. “Уважавам политическия сблъсък, но не съм съгласен управляващи и опозиция да се представят като два отделни органа. Не може една група представители да има различен ангажимент от друга. Мнението ми е, че народните представители трябва да ходят на работа. Не отнемам отговорността от мнозинството, но никога не съм харесвал този подход, обикновено на опозицията. Тя с такова действие гледа да обезщети парламентарното време и на инат да попречи на някакъв ход на управляващите”, коментира той.

“Трябва всеки да си върши работата, за която е изпратен там. Ако ние не се явим на работа, ще носим последствия за това, но се оказва, че народните представители не носят такива. Никой не очаква от тях да се изказват, а най-малкото да се явят на работа, за да може този орган да функционира”, обясни Илиев.

Ще спре ли ЕК плащанията към България заради ареста на варненския кмет?

Журналистът сподели, че не е ясно какъв ще бъде отговорът на Европейската комисия, след като евродепутатите от “Обнови Европа” поискаха тя да спре плащанията към България заради ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, който принадлежи към тяхната партия.

“Това е потенциален риск за управляващите, защото възстановяването на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост е единственият безспорен успех на това управление. Сега той се поставя под риск. Това може да бъде проблем и за цяла България, защото ние разчитаме на тези пари и трябва да ги получим”, коментира той.

“При всички положения отвъд правното поле държането в ареста на кмет на голям за България град не изглежда симпатично. Групите, които протестират, са хора, които си търсят повод за протест. В случая вероятно го и намират, но те и по друг повод биха протестирали", каза Стефанов.

"Тази жива политическа либерална общност в София, донякъде отразена на европейско ниво чрез “Обнови Европа”, но в обществен и политически смисъл е жертва на двоен стандарт. Когато министърът на околната среда и водите Нено Димов беше арестуван в кабинета си и беше държан максималният срок в ареста, нямаше такива протести. Моето желание е и двата ареста да не се бяха случвали по такъв начин. Подходът изглежда меко казано неприятен и политиците гледат да избегнат отговорността по този казус”, смята политологът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!