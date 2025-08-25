Журналист за икономическите мерки в Сърбия: Вучич иска хората да повярват, че той е Спасителят

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Александър Вучич обяви ограничаване на надценките в магазините в Сърбия, което според него ще доведе до понижаване на цените и до по-висок стандарт на живот на хората. Това се случва в момент, в който продължават протестите в страната срещу управлението на Вучич и корупцията. Въпросът е има ли проблем Сърбия с цените и инфлацията или мерките на президента са в отговор на протестите, които не стигват?

Тези мерки са по-скоро политически, а не икономичести, защото се въвеждат на фона на протестите и на очакваната гореща политическа есен в Сърбия, коментира пред Нова тв кореспондентът на БГНЕС в Белград Ели Юрукова.

Тези мерки дори не са в пълномощията на Вучич, а на сръбското правителство, но това е нещо обичайно за страната. Вучич нарече тези мерки страшни, но чудотворни и може би обикновения сърбин трябва да повярва, че той ще е спасителя и от инфлацията, и от високите цени. Във всеки случай Вучич не можа да обясни кой е позволил огромните маржове на големите търговски вериги, всекидневното поскъпване на хранителните стоки и как пазарите в Сърбия са пълни със стоки от ЕС, които са много по-евтини от сръбските. Вучич също нищо не каза как сръбските стоки в Малта и Норвегия са много по-евтини отколкото в Сърбия и не е ли това доказателство, че всичко в страната е неконтролируемо, коментира тя.

Във всеки случай сърбите не вярват, че Вучич е новият Робин Худ, който ще реши проблемите. Те са свикнали, че Вучич преди някоя огромна криза въвежда някакви икономически мерки. Преди две години той намали цената на т.нар. народен салам и пред камерите изяде един сандвич с този салам, припомни журналистът.

Икономистите в Сърбия казват, че мерките на Вучич са буквално преписани от Унгария и от Румъния. Казват, че тези мерки няма да дадат резултат и хората няма да почувстват това, което прогнозира Вучич - общо благоденствие, коментира Юрукова.

