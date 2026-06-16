Журналист за палежа в Скопие: Мъжът е имал голяма татуировка на Путин на гърдите си

Стопкадър Нова Тв

След палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие, има задържан. Заподозреният е 44-годишен мъж. Случаен вандализъм или провокация? Темата коментира в предаването „Здравей, България” журналистът Петър Колев.

Той не вярва на версията, която се разпространявала в някои медии в Северна Македония. Според нея мъжът бил гледал репортаж от преди няколко месеца, в който са показани неправилно паркирани автомобили, сред които бил тези на българското посолство. Това го ядосало и той решил да ги запали. „Това са пълни глупости”, смята Колев.

Той отбеляза още, че мъжът имал голяма татуировка на Путин на гърдите си.

Според Колев в основата на случилото се лежи нещо друго. „В Северна Македония има стимулирани, толерирани и покровителствани от държавните институции и политиците престъпления. Тези престъпления са насочени срещу всичко българско, започвайки от гражданите, които се самоопределят като българи”, каза Колев.

Според него през последните години се наблюдава агресия към българското посолство, а причината била активната работа на дипломатите в защита на правата на българските граждани там.

„Не вярвам в случайни събития, когато се палят дипломатически автомобили”, коментира Колев.

Редактор "Екип на Петел",

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