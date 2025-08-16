Журналистът Чавдар Стефанов за срещата в Аляска: Шоу

кадър: Нова тв

Импровизация от страна на Путин и опит за време от Тръмп – така журналистът Чавдар Стефанов обобщи дългоочакваната среща между двамата лидери в Аляска. В ефира на „Събуди се“ той подчерта, че срещата не е донесла конкретни резултати, но носи силен политически заряд.

„Кой спечели от тази среща, зависи от гледната точка“, заяви Стефанов. Според него Русия отчита събитието като дипломатическа победа, тъй като президентът Владимир Путин отново се позиционира на международната сцена. В същото време Украйна не е понесла директни щети, но остава в периферията на решенията, подчерта той.

По думите на журналиста Тръмп се опитва да влезе в ролята на миротворец, макар реалната цел на срещата да е по-сложна. „Путин я използва, за да спечели време под натиска на евентуално ново ембарго от САЩ, а Тръмп търси дипломатически точки в навечерието на изборите“, обясни Стефанов за Нова тв.

Срещата минала под знака на ярко демонстрирани символи и внимателно режисирана публичност – от появата на американски бомбардировач B-2 до пътуването на Путин в личната кола на Тръмп. „Имаше повече театър, отколкото реална дипломация“, смята журналистът.

Стефанов отбеляза и периферната роля на Европа в преговорите, въпреки че именно тя понася значителни последици от войната в Украйна. „Европейските лидери гледаха като зрители отстрани. Отново“, коментира той.

Според него Европа няма достатъчен капацитет да замести САЩ нито като финансов донор, нито като дипломатически посредник, въпреки растящата военна индустрия на континента.

Стефанов беше категоричен, че войната в Украйна ще продължи с още по-голяма острота, тъй като руската страна вижда в срещата „зелена светлина“ за настъпление. По думите му, в Русия вече се говори за „решителното лято“ и превземане на цяла Украйна, а руските медии получават ясни инструкции как да отразяват събитията – като дипломатически триумф на Кремъл.

Възможността за тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски също беше обсъдена. „Нищо не е сигурно. Много неща изглежда вече са договорени, макар официално да не са обявени“, посочи Стефанов.

Той завърши с критика към дългогодишната пасивност на Европа:

„Това, което се случва сега, е резултат от 50 години мир и самодоволство, в които не се гледаше към сигурността. А днес Европа не е готова да носи тежестта на един нов ред.“

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!