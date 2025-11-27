Журналистът Георги Банов: Тревожно е, че нещо се решава от улицата

кадри Нова телевизия

Най-тревожното в сегашната ситуацията у нас е, че нещо се налага от улицата, това коментира в „Пресечна точка” по Нова телевизия спортният журналист Георги Банов. „Издаваме присъди от улицата, правим бюджета от улицата. Какво остава, да избираме правителството във Фейсбук?”, коментира той.

Според Банов пресечна точка между управляващите и протестиращите няма да се намери, защото българите не могат никога да се разберат за пари. „В българското общество се искат пари, без да се отчита ниската ни производителност”, заяви той.

Мнението му се сблъска пряко с друг участник, бизнесменът Стефан Димитров, който поздрави премиерът Росен Желязков, че е оттеглил бюджета за преработване.

„Хората снощи не бяха на площада срещу бюджета, а срещу системата”, коментира той. Предприемачът заяви също, че 2/3 от администрацията трябва да се замени с нови технологии. „Не се притеснявам за съкратените служители, частният бизнес ще ги приеме и ще им даде по-добри заплати”, заяви той.

